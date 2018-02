Nigeria, tribunale proscioglie 475 presunti miliziani di Boko Haram

Un tribunale federale nigeriano ha assolto 475 persone sospettate di appartenere al gruppo terrorista islamico Boko Haram. Una decisione che potrebbe far risalire l'allerta in tema di terrorismo internazionale: già in passato le intelligence internazionali avevano fatto sapere di riporre scarsa fiducia nei processi di massa celebrati in Nigeria.



L'udienza, nella città di Kainji, si è svolta nell'ambito di un processo a carico di 1.600 sospetti insorti. I sospettati sono stati assolti per mancanza di prove, ma dovrebbero comunque sottoporsi a un programma di riabilitazione statale prima di tornare alle loro famiglie, ha detto il portavoce del ministero della giustizia Salihu Othman Isah in una dichiarazione. All'inizio di questa settimana, l'Alta Corte di Kainji ha condannato 20 membri di Boko Haram a pene comprese tra i due e i 15 anni di carcere.

Domenica 18 Febbraio 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 19:11

