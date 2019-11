Bolivia, il presidente Morales annuncia le dimissioni e lascia il Paese in aereo

Il presidente boliviano Evo Morales ha annunciato le dimissioni. La decisione è arrivata qualche ora dopo il suo via libera a nuove elezioni dopo il risultato contestato del voto del 20 ottobre scorso.



«Il nostro grande desiderio - ha detto Morales in un discorso in tv - è che torni la pace sociale». Dimissionario anche il vice presidente Alvaro Garcia Linera.



Intanto l'aereo presidenziale con a bordo lo stesso Morales ha lasciato l'aeroporto di El Alto, vicino a La Paz, verso una destinazione non confermata. Lo riferiscono i media boliviani. Fonti giornalistiche ipotizzano che starebbe viaggiando verso l'Argentina.



Ultimo aggiornamento: 22:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA