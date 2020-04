Bolsonaro si paragona a Gesù Cristo: «Stavo per morire, vivo per miracolo»

: il presidente brasiliano, durante una videoconferenza con alcuni pastori evangelici in occasione delle festività della Pasqua, ha ricordato l'attentato subìto nel 2018 in campagna elettorale per la corsa presidenziale, e si è paragonato a Gesù, emozionandosi e sottolineando di essere riuscito a riprendersi nonostante la gravità delle sue condizioni di salute.«Non sono morto ma sono stato sul punto di morire», ha sottolineato il Capo dello Stato brasiliano, che ha poi definito un «miracolo» la sua guarigione. Bolsonaro ha poi affermato che «il coronavirus sta iniziando a lasciare il Brasile», contrariamente a quando sostiene il ministero della Sanità, secondo cui il picco della malattia avverrà tra maggio e giugno.«Siamo nel Paese cristiano più importante del mondo, stiamo attraversando un momento difficile e sappiamo bene chi può guarirci, Dio sopra ogni altra cosa. Sempre», ha aggiunto Bolsonaro, che continua ad opporsi all'isolamento sociale come forma di prevenzione dalla malattia ed è stato visto più volte per strada a Brasilia salutando e abbracciando suoi sostenitori.