Bomba atomica, Putin userà armi nucleari? Obiettivi, risposte Nato e conseguenze: cosa dicono gli analisti

L'attacco al cuore dell'Ucraina, l'escalation impressa dalla Russia con le esplosioni a Kiev, rilanciano una domanda che circola da qualche settimana. Quante possibilità ci sono che Vladimir Putin ordini un attacco nucleare? Gli osservatori internazionali seguono da vicino i suoi movimenti e i segnali non sembrano chiari.

Missili Atacms, l'arma richiesta da Kiev agli Usa e i dubbi di Biden. «Evitiamo la terza guerra mondiale»

Armi nucleari, il rischio di un'escalation russa

All'inizio di questa settimana, la Nato ha reso noto un rapporto dell'intelligence in cui affermava che Mosca intende testare il suo drone siluro Poseidon, che viaggia attraverso l'acqua a una velocità di 114 miglia all'ora e può creare maremoti abbastanza grandi da creare danni notevoli. Di recente Putin ha annunciato che mobiliterà 300.000 russi per combattere in Ucraina. E dopo l'attacco al ponte in Crimea, con le conseguenti accuse del Cremlino a Kiev di essere autore dell'attacco, aprono nuovi interrogativi a cui gli analisti cercano di dare risposta.

Putin ordinerà un attacco nucleare?

Molti esperti ritengono che potrebbe ordinare un attacco nucleare tattico per invertire la controffensiva ucraina Sebbene meno potente di un missile strategico, un'arma tattica può essere più forte delle bombe usate a Hiroshima e Nagasaki. Lo Zar potrebbe utilizzare la mossa della minaccia: avviare il processo di lancio di un simile attacco, portare il mondo sull'orlo del baratro e poi fare marcia indietro all'ultimo per riprendere la via dei colloqui.

Attacco nucleare, quali i probabili obiettivi?

Secondo gli analisti Mosca potrebbe puntare a ovest di Donetsk e Luhansk, due delle quattro regioni recentemente annesse attraverso i referendum farsa. Questo perché - a detta degli esperti - ciò potrebbe evitare di devastare le regioni confinanti, sferrare un colpo mortale all'Ucraina e creare un'enorme "zona morta dalle radiazioni" inaccessibile alle forze di Kiev.

Come reagirebbe la Nato?

La Nato considerebbe un atto di guerra se un'esplosione o le conseguenze di essa colpissero un paese membro. Lo statuto dell'Alleanza tra Paesi dell'Europa e degli Stati Uniti prevede afferma che un attacco diretto a uno Stato membro è un attacco a tutti. Ma questo dipende da come viene portato l'attacco nucleare.

Come sarebbe lanciato un attacco nucleare?

Un missile tattico verrebbe probabilmente lanciato contemporaneamente da uno dei numerosi aerei da guerra. Ciò darebbe alle difese aeree meno "avvertimenti" sulla sua provenienza. Un attacco superficie-superficie sarebbe più facilmente difendibile, così come un sottomarino o un missile lanciato da una nave.

Ci sarebbe qualche avviso?

Le intelligence occidentali ritengono che nel caso fosse deciso un attacco del genere, i preparativi sarebbero comunque rilevati. Putin non può lanciare l'offensiva ufficialmente senza l'approvazione dei suoi capi della difesa.

Quanto è potente una bomba atomica tattica?

Può essere molte volte più potente di quello di Hiroshima, fino a 16 kilotoni. Causerebbe pesanti perdite e danni devastanti in un raggio di chilometri. Anche gli effetti a lungo termine sono un grave pericolo: possibili malattie mortali da radiazioni, ustioni e tumori.