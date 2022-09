Bomba nucleare, Stati Uniti: «Se Mosca la userà risponderemo in modo deciso»

Minacce nucleari tra Stati Uniti e Russia. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dichiarato che gli Usa «risponderanno in modo deciso» se la Mosca userà la bomba atomica nella sua guerra in Ucraina.

Minaccia nucleare, la dichiarazione del consigliere Usa

«Abbiamo comunicato direttamente, privatamente, ad altissimi livelli, al Cremlino che l'uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la Russia, che gli Stati Uniti e i nostri alleati risponderanno in modo deciso. E siamo stati chiari e specifici su ciò che ciò comporterà », ha dichiarato oggi il consigliere del presidente americano Joe Biden in un'intervista a Nnbc news.

Jake Sullivan: US will act ‘decisively’ if Russia uses nuclear weapons in Ukraine https://t.co/5u3iRTCSJM — The Guardian (@guardian) September 25, 2022

«Siamo pronti ad ogni evenienza e faremo tutto il possibile per evitare che la Russia usi l'arma nucleare», ha sottolineato ancora il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Quanto ad eventuali nuove sanzioni contro Mosca, Sullivan ha ribadito quanto dichiarato dai leader del G7 in un comunicato venerdì che «ci saranno ulteriori sanzioni contro Mosca e contro entità e società non russe che supportano la sua macchina da guerra russa o i referendum farsa».