Donna dichiarata morta in un incidente «bussa» alla bara durante il funerale: portata in ospedale muore dopo poche ore

È forse uno dei peggiori incubi che che si possano vivere, quasi da racconto di Edgar Allan Poe. Essere dichiarati morti ma risvegliarsi nella bara. Una drammatica esperienza che ha vissuto una donna nella città di Lambayque in Perù. Una storia che, nata come un dramma, è finita in tragedia. La donna, dichiarata morta dopo un incidente d'auto, si è risvegliata durante il suo funarale e ha scioccato le persone presenti alle esequie dando colpi sulla bara e mostrando segni di vita. Ma soccorsa è sopravvisuta per poco. E' spirata in ospedale.

​Donna dichiarata morta in un incidente "bussa" alla bara durante il funerale

La protagonista della vicenda, raccontata dal Daily Star, si chiamava Rosa Isabel Cespedes Callaca. Era stata dichiarata morta dopo essere stata coinvolta in un tragico incidente stradale nel quale era deceduto anche a suo cognato. I suoi tre nipoti sono rimasti gravemente feriti in seguito allo scontro avvenuto sulla strada Chiclayo-Picsi. Martedì scorso i funerali della donna. Con sorpresa.

Le esequie

Durante la funzione dalla bara provenivano rumori. I suoi parenti hanno immediatamente aperto il feretro e l'hanno ritrovata viva che li guardava attonita. «Ha aperto gli occhi e sudava. Sono andato immediatamente nel mio ufficio e ho chiamato la polizia», ha raccontato il custode del cimitero Juan Segundo Cajo. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico i familiari hanno preso la bara e portato la donna ancora all'interno della stessa all'ospedale Ferrenafe di Lambayequ. I medici hanno collegato la donna a dei supporti, ma lepilogo è stato tragico: Rosa era troppo debole ed è morta poche ore dopo.

La famiglia

La sua famiglia chiede ora risposte alle autorità sanitari per scoprire perché sia stata dichiarata morta dopo l'incidente sebbene non lo fosse. I parenti di Rosa credono che potrebbe essere stata in coma dopo l'incidente, motivo per cui i medici pensavano che fosse morta. Sul caso indaga la polizia.