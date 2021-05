Gran Bretagna, Emmott: «Johnson vuole la Bbc lottizzata dai partiti, come in Italia»

«Per quanto così grave da coinvolgere la famiglia reale, questo caso sarà prima o poi dimenticato», ma è arrivato «in un momento cruciale per la Bbc, oggi molto più vulnerabile e sotto attacco, soprattutto da parte del governo Johnson. Sono preoccupato». Parla così a La Repubblica il giornalista inglese Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, dopo lo scandalo Martin Bashir sulla celebre intervista del 1995 con Lady Diana. «Il premier - dice Emmott - non si lascerà sfuggire un'occasione simile per realizzare i piani che da tempo hanno lui e i conservatori: riformare e influenzare decisamente la Bbc».

«La mia paura - incalza - è che la Bbc venga lottizzata dai partiti, come in Italia». «I conservatori considerano la Bbc un covo di europeisti, liberal, giornalisti e showman di sinistra che hanno messo spesso alle strette i governi tory - osserva - Il governo Johnson vuole scatenare le culture wars, le 'guerre culturalì contro il politicamente corretto e i cosiddetti antirazzisti woke, in nome della libertà di espressione». «Una Bbc debole fa il loro gioco», continua, convinto che «la frammentazione delle fonti di informazione e la loro partigianeria abbia trasformato l'imparzialità della Bbc in neutralità: ossia nel non prendere più posizione su niente. E perdere così quel ruolo di guida nel leggere i fatti».