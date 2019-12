Johnson, Brexit e Usa: ecco perché Trump celebra il “Trump britannico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ragioni sono note e sono state sbandierate ai quattro vènti daAccanto alle posizioni personali e di partito, emerge però un altro elemento enorme: gli Stati Uniti.Nell’aspetto, con i loro parrucchieri che pare quasi si siano messi d’accordo.Ma soprattutto nelle idee, contrarie a un mucchio di cose che qualcuno vorrebbe far passare come necessarie, addirittura prestabilite.Il, rifiutato da entrambi con un bel calcione, talvolta assai più che metaforico. Iche sembrano remare in una direzione mentre la democrazia va nella direzione opposta. Ilche i due sognano di far rientrare nel perimetro dei confini nazionali.Secondo alcuni analisti locali,. Particolarmente visibile, in effetti, la vicinanza del premier britannico ai rivali Trudeau e Macron in occasione del recente vertice Nato di Londra. Con il tycoon quasi lontano, almeno in ottica telecamere.Ammesso e non concesso che tale sensazione oltre che diffusa fosse anche fondata,. Che lo sostiene idealmente da qui a gennaio e che promette scenari vasti, addirittura storici. Su tutti, unche via Twitter non esita a definire «di gran lunga più grande e più conveniente di qualsiasi accordo che possa essere sottoscritto con l’UE»., strilla ancora The Donald nel suo cinguettio digitale.«Festeggiate il nuovo asse anglo-americano», verrebbe da aggiungere.Con uno dei pezzi più importanti che se ne va.Pure sbattendo la porta, a colpi di democrazia.