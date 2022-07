Boris Johnson, oggi le dimissioni: il nuovo premier della Gran Bretagna verrà nominato in autunno

«Boris Johnson si dimetterà in giornata». Il premier britannico, secondo anticipazioni concordanti dei media britannici, ha ceduto alle pressioni ed è pronto a lasciare la guida del partito Tory. La Bbc precisa che un nuovo primo ministro dovrebbe entrare in carica «in autunno», dopo elezioni interne del Partito Conservatore di maggioranza.

Boris Johnson, dallo scandalo Pincher al Partygate: ecco i motivi della crisi di governo

L'accordo che Johnson si è alla fine rassegnato ad accettare - sull'onda dei contraccolpi dello scandalo Pincher, l'ultimo che lo ha toccato, e delle dimissioni di massa nella sua compagine - prevede che BoJo si dimetta oggi da leader del Partito Conservatore di maggioranza, riferisce Chris Mason, political editor della Bbc, rimanendo tuttavia primo ministro ancora per un po'. Elezioni interne per la scelta di un nuovo leader Tory verrebbero infatti convocate durante l'estate, con l'idea che il vincitore o la vincitrice possa essere annunciata nelle prossime settimane e - automaticamente - subentrare poi a Johnson anche alla guida del governo britannico «in autunno».

Johnson parla oggi alla nazione

Boris Johnson parlerà alla nazione in giornata. Lo annuncia Downing Street. Dovrebbe essere entro le 12 locali, le 13 in Italia. Si attende che il premier britannico annunci le sue dimissioni immediate da leader Tory, con l'impegno a restare primo ministro fino alla scelta di un successore alla guida del partito di maggioranza nell'ambito di elezioni interne che - secondo quanto concordato in queste ore con il presidente del Comitato 1922 dei Tories, Graham Brady - dovranno portare all'arrivo di un nuovo inquilino (o inquilina) a Downing Street entro la data dello svolgimento della Conferenza annuale Tory (congresso) «di ottobre».

Cancelliere appena eletto sollecita Johnson a dimettersi

Il neo cancelliere dello Scacchiere britannico, Nadhim Zhawi, nominato da Boris Johnson appena due giorni fa, ha unito oggi la sua voce a quelle di chi chiede al primo ministro Tory di lasciare, sullo sfondo dei contraccolpi dello scandalo Pincher e mentre continuano le dimissioni dal suo governo. Johnson deve «fare la cosa giusta e dimettersi adesso», a questo punto, ha detto Zahawi, commentando il rifiuto opposto ancora ieri sera dal primo ministro a farsi da parte.

Si dimette il ministro per l'Irlanda del Nord

Non si arresta l'emorragia di ministri nel governo britannico di Boris Johnson: questa mattina è stato il turno del responsabile del dicastero per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, secondo il quale l'esecutivo colpito dallo scandalo è ormai «oltre il punto di non ritorno». «Non posso sacrificare la mia integrità personale per difendere le cose come stanno adesso», ha detto Lewis, aggiungendo che il partito conservatore al potere e il Paese «meritano di meglio».

Lascia anche il ministro per le Pensioni

Lascia il governo anche il ministro delle Pensioni Guy Opperman. Nella lettera che ha inviato al Premier Boris Johnson spiega di essere stato «particolarmente sconvolto dal comportamento di Downing Street durante le restrizioni per il covid». «I recenti eventi hanno dimostrato chiaramente che il governo non può funzionare con lei in carica», ha aggiunto. «Nessuno, per quanto successo abbia avuto in passato, vale più del partito, o del Paese», ha concluso.