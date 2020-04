Boris Johnson di nuovo papà, parto prematuro per la fidanzata Carrie Symonds: «It's a boy»

BREAKING: Boris Johnson’s fiancée ⁦@carriesymonds⁩ has given birth to a baby boy, in a London hospital. pic.twitter.com/36aPhIHMxE — Piers Morgan (@piersmorgan) April 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:31

Ile la fidanzatahanno annunciato la nascita del loroquesta mattina in. «It's a boy", è un maschietto», si legge in una nota. Un portavoce della coppia ha detto che il piccolo e la madre stanno bene. «Il Primo Ministro e la signora Symonds desiderano ringraziare il personale sanitario del reparto di maternità», ha aggiunto. Come sottolinea il Mirror, il parto è arrivato a sorpresa edal momento che era previsto per il mese diLa coppia ha attraversato un brutto periodo. L'ultima parte della gravidanza, infatti, è stata vissuta con preoccupazione a causa della pandemia. Il premier ha rischiato la vita dopo aver contratto iled esser stato sottoposto a terapia intensiva. E anche la fidanzata Carrie ha avuto i sintomi del Covid-19 ed è stata costretta alla quarantena.Nell'ultimo periodo - come aveva rivelato una fonte - la donna gli inviava lettere ed ecografie del bambino per «tirargli su il morale».Non si conosce ancora il nome del nuovo arrivato. Johnson ha altri cinque figli: quattro avuti insieme alla seconda moglie ed avvocatessa Marina Wheeler, dalla quale ha divorziato poco tempo fa, e una nata da una relazione extraconiugale con la consulente artistica Helen Macintyre.