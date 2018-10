Tra ragazze seminude nel video reggaeton: il boss dei narcos (latitante da due anni) beffa la polizia

Lunedì 8 Ottobre 2018, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 15:21

Si è fatto beffa delle autorità, come fosse una rockstar:, il narcos più ricercato della Spagna, leader dei Los Castanitas, ha ignorato i mandati di cattura presenti come una spada di Damocle sulla sua testa ed è apparso in un video musicale diIl gruppo cubanolo ha infatti assoldato per il video di Candela, in cui appare sorridente e con tanto di t-shirt e occhiali da sole: Tejòn, latitante dal 2016, nel video interpreta ovviamente un gangster, in mezzo a decine di ragazze seminude, come accade in quasi tutti i video delle canzoni reggaeton.È proprio lui, stiamo lavorando su questo video, hanno fatto sapere le autorità che indagano su di lui, che hanno ovviamente acceso i riflettori anche sullo stesso gruppo Clase A, che ha avuto l’infausta idea di reclutarlo per il videoclip. Quest’ultimo sarebbe stato girato proprio in una delle case di proprietà del gruppo dei narcos.