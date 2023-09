Bounty fondente ritirato dal mercato in Gran Bretagna, ecco cosa sta succedendo

Un'amata tavoletta di cioccolato è destinata a scomparire dagli scaffali del Regno Unito. La produzione della barretta fondente di Bounty è stata interrotta. Il più arrabbiato di tutti è stato il presentatore inglese Piers Morgan. "Mi è appena stato detto che le mie barrette Bounty preferite con involucro rosso di cioccolato fondente sono state sospese ", ha spiegato Morgan su X, precedentemente noto come Twitter . "E questo è l'ultimo rimasto nella scorta del mio camerino".

La replica

"Sono indignato", ha continuato. «Ciò causerà un danno incommensurabile alla mia salute mentale.

I commenti

Ma i fan sono preoccupati che il trasferimento temporaneo sia stato ora reso permanente. I social media sono stati inondati di commenti sconvolti. "Stavo avendo una giornata abbastanza brutta fin dall'inizio, ma per peggiorare le cose in modo significativo". Mars non ha confermato quando la barretta di cioccolato potrebbe tornare sugli scaffali del Regno Unito.