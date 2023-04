Brasile, 25enne attacca asilo nido con accetta: quattro bambini uccisi, altri 4 sono feriti. L'aggressore si è consegnato

Quattro bambini di un asilo nido, di età compresa fra i 3 e i 7 anni, sono stati uccisi colpi di accetta a seguito di un attacco nell'edificio scolastico avvenuto oggi a Blumenau, città dello Stato brasiliano di Santa Catarina, nel sud del Paese. Secondo la Policia Militar, ci sarebbero altri quattro bimbi rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino presso l'asilo nido privato "Cantinho Bom Pastor", come riporta il portale di notizie G1. L'assassino è un ragazzo di 25 anni, che prima si ha fatto irruzione nell'edificio per aggredire i bambini, e dopo si è consegnato spontaneamente alle autorità. Lo ha riferito il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel, al lavoro per identificare eventuali complici della strage.

BREAKING: Man with HATCHET attacks a daycare / pre- school in Blumenau, Brazil, 4 children reportedly killed



It's not about guns. It's about mental illness!



April 5, 2023