Brasile, il Procuratore generale chiede indagine su Bolsonaro per il tentato golpe

Il procuratore generale del Brasile, Augusto Aras, ha chiesto alla Corte suprema federale (STF) di aprire un'inchiesta sull'ex presidente Jair Bolsonaro per l'assalto compiuto dai suoi sostenitori l'8 gennaio.

Brasile, esonerati i vertici di tutte le forze di sicurezza per il tentato golpe di domenica

La mossa del Procuratore rientra nell'ambito di un'indagine su persone sospettate di «istigazione e paternità intellettuale» in merito all'assalto dell'8 gennaio scorso agli edifici governativi a Brasilia. L'ufficio della Procuratore generale afferma in una dichiarazione di aver chiesto alla Corte Suprema di includere Bolsonaro nell'inchiesta per aver pubblicato un video «che mette in dubbio la regolarità delle elezioni presidenziali del 2022».

I DOCUMENTI

La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di una bozza di decreto, nella casa dell'ex ministro della Giustizia Torres, che ipotizzava il ribaltamento del risultato delle elezioni di ottobre vinte da Lula. «L'arresto di Torres è inevitabile, ora occorre indagare sulla partecipazione dell'ex presidente Bolsonaro e prendere le misure necessarie per i reati contro lo Stato democratico di diritto», ha detto il capogruppo della maggioranza al Senato. La prossima settimana il governo brasiliano chiederà agli Usa l'estradizione di Torres.