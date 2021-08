Covid, gruppi di carnevale a San Paolo per vaccinare 18-21enni

In Brasile in occasione della maratona di vaccinazione giovanile organizzata a San Paolo, la città più popolosa e ricca del Paese, gruppi del carnevale daranno vita a spettacoli di strada. I "blocos de rua" (gruppi di strada) 'Minhoqueens' e 'Domingo ela nao vai', insieme a rock band e dj, si esibiranno in vari punti della megalopoli durante l'operazione di vaccinazione promossa dal Comune.

Quest'ultimo stima che circa 600 mila giovani tra i 18 e i 21 anni saranno immunizzati durante l'evento sanitario e ricreativo, che è stato chiamato «la giostra del vaccino». «Ci sono abbastanza dosi» per fare la prima somministrazione a tutti i giovani di San Paolo, ha detto il sindaco, Ricardo Nunes. Per l'occasione, saranno inviati agenti di sicurezza comunali e statali per evitare assembramenti e far rispettare la distanza nelle file di attesa, che potranno essere lunghe.

