Brasile al voto per Bolsonaro, l'Italia teme la fuga di Battisti

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00

Salvini invia una lettera di auguri a Bolsonaro e, a stretto giro, il candidato presidente alle elezioni brasiliane risponde pubblicando un video in cui promette che una volta eletto estraderà Cesare Battisti, il terrorista italiano evaso dal carcere quasi quarant'anni fa e poi rifugiatosi prima in Francia, poi in Messico e, infine in Brasile. I cittadini brasiliani saranno chiamati oggi alle urne per scegliere il prossimo presidente: Jair Bolsonaro, candidato della destra, è dato nettamente in testa nei sondaggi rispetto all'avversario del Partito dei Lavoratori, Fernando Haddad. Un ballottaggio che non deciderà soltanto il futuro del Brasile, ma che è attentamente monitorato anche da Roma con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spettatore interessato per la possibile estradizione di Battisti.