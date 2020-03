Brasile, 36 donne colpite da proiettili dall'inizio dell'anno: tra le vittime una bimba di 3 anni

Non solo, inle donne vengono colpite anche da proiettili. Ogni sette ore nel paese viene uccisa una donna. E l'emittente GloboNews ha mostrato un sondaggio della piattaforma Fogo Cruzado, in concomitanza con l'8 marzo, secondo il quale dall'inizio del 2020 nell'hinterland di Rio de Janeiro sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco 36 persone di sesso femminile, tra cui bambine, adolescenti e anziane. Di queste, 22 sono state vittime di proiettili vaganti e altre quattro sono state colpite mentre erano in casa. Sempre secondo il sondaggio, la violenza armata ha colpito donne di tutte le età. La vittima più giovane è stata Nicole Mariah Carvalho, di 3 anni, mentre lasciava la chiesa con sua madre e sua nonna il 6 febbraio, a Bangu. La più anziana è stata Lisete Pereira, di 78 anni, colpita a gennaio, nel suo cortile di casa a Sao Gonzalo.