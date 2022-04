Mandriano trascinato da un mulo per 1,5 km: muore a Cristalina in Brasile

Un mandriano di 55 anni è morto dopo essere stato trascinato per 1,5 km da un mulo a Cristalina, in Brasile.

Come racconta G1, Adelino Dias Gonçalves stava rincasando dopo essere stato a casa di un amico, quando è caduto dal mulo e il piede è rimasto incastrato nella staffa della sella.

Secondo i vigili del fuoco, Adelino è scomparso il 1° aprile. I familiari che ne avevano denunciato la scomparsa, non vedendolo tornare, hanno dato il via alle ricerche dei militari che hanno perquisito la regione. L'uomo è stato ritrovato il giorno successivo, debole e con molteplici ustioni dovute al contatto della pelle con la strada a seguito del prolungato trascinamento da parte dell'animale lungo la strada.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Passeggero muore durante il volo, aereo costretto a un atterraggio di... BRASILE Scossa elettrica mentre carica lo smartphone: morto fulminato a 14...

I vigili del fuoco sono riusciti a trovare Adelino, che è stato portato in un pronto soccorso della città, ancora in vita. Era ipotermico, gravemente ferito e in evidente stato confusionale. L'uomo ha ricevuto le cure del caso, ma alla fine è deceduto.