Attaccato tra le onde da uno squalo: «Tutta colpa mia, lui si è solo difeso»

Domenica 17 Febbraio 2019, 15:20

«Non sono stato attaccato da uno squalo, gli sono piombato addosso e lui ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque: si è difeso. Sono stato io a essere imprudente!».Così racconta dal suo profilo Instagram Carlos Vinícius Cavalcanti, l'atleta brasiliano che è stato morso alla testa da uno squalo nelle acque della zona di Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasile.Secondo il quotidiano O Globo, Carlos Vinicius Cavalcanti ha riportato profonde ferite al volto, a un orecchio e al collo.«Nonostante avessi visto lo squalo, sono rimasto in quella zona, tra quelle bellissime onde», ha scritto Cavalcanti, specificando che è stato lui a cadere sullo squalo, prendendosi così tutta la responsabilità di quanto è successo.L'atleta ha precisato che «Ho imparato bene la lezione adesso».La spiaggia dove è avvenuto l'incidente è conosciuta come Playa Cacimba do Padre e ospiterà una tappa del The Hang Loose Pro Contest - World Surf League, tra il 19 e il 25 febbraio. Pertanto dopo lo spiacevole avvenimento l'amministrazione della regione ha tenuto una riunione con gli organizzatori della competizione per garantire la sicurezza degli oltre 100 concorrenti.