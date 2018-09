Choc in Brasile, tentativo di rapina finito male in un aeroporto

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una banda brasiliana specializzata in furti a banche e veicoli ha tentato di mettere a segno un furto in un aeroporto nello stato nordestino di Pernambuco.Dopo aver invaso la pista di atterraggio, uno dei malviventi ha sparato al pilota al fine di entrare nel veicolo e sottrarre una ingente somma di denaro presente sul velivolo. Tuttavia, come racconta tenemosnoticias.com, la polizia ha aperto il fuoco uccidendo 5 uomini della banda, mentre altri malviventi dei quali non si conosce con certezza il numero si sono dati alla fuga.