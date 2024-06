Brasile, uomo ha abusato della figlia minorenne ricoverata in terapia intensiva: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato filmato mentre abusava sessualmente della figlia, ricoverata in terapia intensiva a causa di un infarto, a San Paolo, in Brasile. Il caso è avvenuto a maggio, ma è stato reso noto in questi giorni poiché è stato oggetto di un servizio di TV Globo.

Gli operatori sanitari hanno notato che la giovane si sentiva a disagio in presenza dei genitori e hanno inoltre riscontrato arrossamenti e gonfiori nelle parti intime. Le infermiere del reparto dove si trovava ricoverata la giovane paziente, dopo aver notato che i parametri vitali della giovane cambiavano quando restava sola con il padre, hanno deciso di registrare i momenti in cui i due restavano da soli.

Le immagini riprese dal personale ospedaliero hanno mostrato l'uomo che infila le mani all'interno del camice della vittima, toccandole varie parti del suo corpo.

Un operatore sanitario ha inoltre affermato che l'uomo è stato visto più volte comportarsi in modo inappropriato nei confronti della figlia. Dopo la denuncia è stata avviata un'indagine. L'uomo ha negato ogni accusa, mentre le analisi hanno dimostrato che la giovane aveva lesioni compatibili con lo stupro.

Il 13 maggio l'autore del reato sessuale è stato arrestato ed è attualmente in custodia cautelare.