Il Brasile accelera sul vaccino cinese: ripresi i test dopo la morte di un volontario. «Si è suicidato»

Il Brasile accelera sul vaccino cinese, a pochi giorni dalla morte di uno dei volontari. L'Agenzia nazionale per la sorveglienza sanitaria del Paese sudamericano ha autorizzato la ripresa dei test sul vaccino anti-Covid messo a punto dalla Sinovach Biotech, laboratorio cinese. Gli esperimenti erano stati sospesi lunedì dopo la morte di un volontario: il decesso di quest'ultimo però, secondo quanto appurato, non sarebbe da mettere in relazione all'assunzione del farmaco, perché il volontario si sarebbe suicidato.

