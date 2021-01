Un grande sospiro di sollievo per tutti. L'accordo, raggiunto pochi giorni fa tra l'Unione europea e il governo inglese, viene considerato abbastanza incoraggiante dagli imprenditori napoletani con attività e interessi economici anche in Gran Bretagna. Sono parte di quelle aziende italiane che esportano nel Regno unito merci per un valore totale di circa 25 miliardi di euro. Il pericolo era lo spettro dell'introduzione di dazi, valutati alla vigilia dell'intesa in media del tre per cento sulle merci esportate.



I DAZI

«Per fortuna, è stato scongiurato il pericolo dei dazi sulle esportazioni in Gran Bretagna» dice Mariano Rubinacci, titolare dell'azienda di alta sartoria maschile fondata dal padre nel 1932. Dal 2005, ha inaugurato il suo negozio a Londra dove ora lavora la figlia Chiara. C'è ottimismo nelle parole di Rubinacci, che spiega: «Resto fiducioso. Avevamo pianificato una strategia con gli spedizionieri, in caso di applicazione di dazi. Per l'abbigliamento maschile, Londra resta un riferimento storico come Parigi lo è per l'abbigliamento femminile». Anche Luca Moschini, amministratore delegato di Laminazione sottile, che in Inghilterra trasforma la materia prima in forniture per packaging alimentare, valuta con favore l'accordo. Commenta: «Abbiamo un'attività rilevante in Inghilterra, con 150 dipendenti in uno stabilimento non lontano da Birmingham. I dazi avrebbero provocato un aumento di costi di produzione, che si sarebbero riversati sul consumatore inglese di cibi. Abbiamo circa il 10 per cento di volume d'affari nello stabilimento inglese».



LE CAUTELE

Ci va ancora cauto Brunello Acampora, fondatore di Victory design e amministratore delegato della Bruno Acampora profumi. Mantiene qualche diffidenza sulle prime notizie diffuse sull'accordo. Dice: «Siamo ancora in attesa di ulteriori verifiche sui costi effettivi delle esportazioni in Gran Bretagna. Alcuni spedizionieri parlano di appesantimenti nelle procedure di esportazione, con aggravi di costi. Dobbiamo verificare».



Qualche incertezza, ma nella sostanza nessuno pensa ad abbandonare le proprie attività in Gran Bretagna. C'è stato chi si era messo in stand by, in attesa degli accordi sulla Brexit. Come Maurizio Marinella, che a settembre di un anno fa aveva momentaneamente chiuso il negozio di Maddox street inaugurato nel 2011. Ma nessuno ha scelto di andare via dall'Inghilterra. Dice invece Brunello Acampora: «Le valutazioni imprenditoriali subiscono spesso l'influenza di vicende personali, come nel mio caso. I miei figli vivono a Londra e l'attività in quel Paese risente anche di scelte personali di vita. Sono tornato da poco e lo scenario londinese, a causa della pandemia, appariva spettrale. Alcuni amici mi dicono che ora è anche peggio e quindi tutto risente anche della situazione di questo particolare periodo, al di là dei timori per la Brexit e delle valutazioni sull'accordo raggiunto dall'Unione europea con il governo inglese».



IL FUTURO

Con investimento consolidato e attività avviate da diversi anni, pochi pensano a non restare in Inghilterra. Spiega Luca Moschini. «Se fosse stato introdotto un sistema di dazi, avremmo subito aumenti di costi pari al sei o sette per cento. Si sarebbe trattato di incrementi significativi. Di certo, è proprio questo l'aspetto più rilevante che teneva tutti con il fiato sospeso. Naturalmente, va ancora compresa la esatta disciplina del sistema doganale che subirà appesantimenti nella logistica e negli adempimenti burocratici. Ma ci attrezzeremo insieme con le società di spedizionieri di riferimento».



E aggiunge Mariano Rubinacci: «Ora, per la pandemia, tutto è fermo. Valutazioni approfondite non se ne possono fare sulle prospettive future. Va però detto che gli inglesi sull'assistenza e la collaborazione con le imprese sono molto efficienti e disponibili. A Londra abbiamo sempre guardato come riferimento per il nostro settore. Non a caso, mio padre chiamò la prima attività commerciale aziendale London home. Tutto è in movimento in uno scenario internazionale che aspetta di ripartire. Ora almeno abbiamo la certezza di un accordo».



L'intesa tra l'Unione europea e il governo inglese c'è. In un momento di incertezza economica mondiale, è già un punto di partenza. E avverte Brunello Acampora: «Tra le tante cose da verificare, c'è da capire fino a che punto la marchiatura delle merci adottata dall'Unione europea sarà recepita anche dal sistema inglese. Un esempio tra tanti. Attendiamo, con ottimismo complessivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA