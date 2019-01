Brexit, il bluff della May sul piano B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Gennaio 2019, 12:00

LONDRA - Theresa May continua a concentrare tutti i suoi sforzi negoziali sulla clausola di salvaguardia irlandese per arrivare all'approvazione del suo accordo sulla Brexit da parte di un parlamento che solo una settimana fa l'ha bocciato con 230 voti di scarto. La premier britannica, tornata ieri pomeriggio ai Comuni, ha presentato un piano B in tutto e per tutto simile al piano A al termine di una settimana di consultazioni con i deputati degli altri partiti in cui ha ascoltato le varie richieste senza mai abbandonare le linee rosse riguardanti il rifiuto di restare nell'unione doganale e nel mercato unico. La principale novità annunciata ieri riguarda il fatto che i cittadini europei non dovranno pagare nulla per restare a tempo indeterminato nel Regno Unito in futuro. Non solo non dovranno essere versate le 65 sterline dei costi di registrazione in base al nuovo sistema semplificato introdotto proprio ieri, ma chi lo ha già fatto verrà rimborsato.