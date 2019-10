Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles

, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida all'ultimo voto sull'

, dopo l'intesa tra. Per il premiersi apre una battaglia dall'esito non scontato. Laburisti, nazionalisti scozzesi e unionisti nordirlandesi restano contrari. Ieri sera è stato invece rigettato un ricorso legale presentato di fronte a una corte scozzese. Il capo negoziatore Barnier e il premier britannico puntano alla ratifica dell'accordo entro il 31 ottobre.LA SFIDALa conta dei voti di per sé parla di una spaccatura, la solita spaccatura che da più di tre anni a questa parte tiene il paese in bilico. Solo che questa volta sul piatto c'è la possibilità di voltare pagina già oggi, di fare finalmente quella Brexit di cui si è parlato talmente tanto che non si sa più cosa sia. C'è un treno da prendere e chissà quando ripasserà. E quindi è possibile che qualcuno di quei 321 deputati circa decisi a bocciare l'accordo raggiunto dal premier Boris Johnson con Bruxelles cambi idea e raggiunga le file dei 319 che invece lo vorrebbero, l'accordo. Margini sottili, situazione volatile da governo senza maggioranza che nelle settimane passate ha cacciato alcuni deputati, ben ventuno, che avevano votato disallineandosi dal partito e che non può contare in nessun modo, almeno stando alle dichiarazioni abbaiate degli ultimi giorni, sul supporto degli alleati unionisti nordirlandesi del Dup.La loro coriacea leader, Arlene Foster, era già stata la spina nel fianco della ex premier Theresa May, che aveva dovuto appoggiarsi a lei per poter governare nei suoi turbolenti anni, dandole in cambio un miliardo di sterline di fondi aggiuntivi per la regione. Dei 650 seggi di Westminster, 18 sono per i rappresentanti dell'Irlanda del Nord e di questi 10 sono occupati dal Dup, partito iperconservatore in materia sociale: è contrario al matrimonio omosessuale e all'aborto, che però in virtù del fatto che l'assemblea di Stormont, il governo dell'Irlanda del Nord, non esiste dal 2017 perché non si riesce a raggiungere un accordo tra Dup e Sinn Fein, diventeranno legali proprio questo lunedì. Sempre che non trovi un'intesa anche su questo punto dolente della politica britannica in questo fine settimana di ultimatum.LA QUARTA BOCCIATURAIl primo, e più importante, è che se oggi Boris Johnson non otterrà quello che vuole da un parlamento che ha bocciato già tre volte l'accordo della May, sarà costretto a chiedere un rinvio della Brexit, prevista per le 23 di sera del 31 ottobre, in pieno Halloween. Venendo meno alla promessa di fare la Brexit in tempo «vivo o morto». Per cercare di mettere pressione ai deputati aveva suggerito alla Commissione di non concedere altro tempo, ma da Bruxelles, dove il no deal non è nell'interesse di nessuno, la proposta è stata rifiutata. E quindi ora restano solo le ultime ore per conquistare i voti mancanti: con lo Speaker John Bercow, lo Sinn Fein e tre deputati sicuramente astenuti, secondo la Bbc il governo può contare su 273 Tories, 9 Labour ribelli e 21 indipendenti, mentre gli oppositori certi sarebbero 218 laburisti, 35 indipendentisti scozzesi, 19 LibDem, 10 Dup e altri, per un totale di 301 voti, appena meno.In molti vorrebbero legare l'approvazione a un nuovo referendum, ma l'emendamento chiave di oggi non è questo, bensì quello del conservatore Oliver Letwin e degli ex ministri Philip Hammond e David Gauke, che ritarderebbe l'approvazione dell'accordo fino a quando tutta la legislazione relativa non verrà passata. Imponendo a Johnson di chiedere il famigerato rinvio e aprendo la porta a un processo di approvazione molto più lungo. È caccia grossa al vasto bacino di indecisi, 35, metà laburisti e metà Tories, gente che magari è a favore di un accordo ma ha delle perplessità su quello raggiunto. «Invito tutti a pensare come potrebbe essere la serata, se abbiamo risolto tutto, se abbiamo rispettato la volontà delle persone, perché abbiamo la possibilità di andare avanti», ha dichiarato Johnson, definito da un deputato «il nostro miglior venditore».