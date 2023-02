​Brexit, firmata la "carta di Windsor": accordo tra Gb e Ue sul protocollo per l'Irlanda del Nord, ecco in cosa consiste

Prende il nome di «Windsor Framework» la carta sottoscritta oggi dal primo ministro conservatore Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen destinata a fissare i paletti interpretativi di una revisione del contestato protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord. Lo ha reso noto nella conferenza stampa congiunta lo stesso Sunak, parlando di «una svolta decisiva» in grado nelle sue parole sia di mantenere i confini aperti con la Repubblica d'Irlanda come previsto dalla pace del Venerdì Santo sia di eliminare ogni barriera nel transito merci interne fra Ulster e resto del Regno Unito.

Brexit, la carta di Windsor

«Abbiamo rimosso ogni confine nel Mare d'Irlanda» e d«eliminato l'onerosa burocrazia doganale». Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Con l'accordo raggiunto sul Protocollo per l'Irlanda del Nord, Sunak ha spiegato che ci sarà un «flusso regolare di scambi all'interno del Regno Unito», con una corsia verde per le merci che viaggiano verso l'Irlanda del Nord e una corsia rossa per le merci a rischio di entrare nell'Ue.

La seconda parte dell'accordo, spiega Sunak, renderà le cose più uguali nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord. «Abbiamo protetto il posto dell'Irlanda del Nord nell'Unione», ha detto ai giornalisti riuniti a Windsor, affermando che il nuovo accordo garantisce che gli stessi prodotti «tipicamente britannici» saranno disponibili nell'Irlanda del Nord. Tra questi, Sunak ha citato i medicinali, spiegando che i farmaci approvati dal Regno Unito diventeranno automaticamente disponibili nelle farmacie e negli ospedali nell'Irlanda del Nord. La terza parte dell'accordo tutela la salvaguardia della sovranità del popolo dell'Irlanda del Nord, afferma Sunak.