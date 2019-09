Brexit, i cittadini dell'Ue potranno restare in Gran Bretagna fino al 2023: le nuove regole

Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 11:47

per dissipare le preoccupazioni sul loro status dopo una possibileNo Deal, ovvero una Brexit senza intese commerciali tra Regno Unito e Unione europea. Le regole sulla libera circolazione saranno sostituite da un congedo di tre anni per rimanere un regime per tutti i cittadini dell'UE che arrivano nel Regno Unito e aderiscono al registro degli insediamenti entro la fine del 2020.Leggi anche > Brexit, tutto quello che c’è da sapere per gli italiani: come fare per andare in Inghilterra o rimanerci​ La modifica, che sarà annunciata dal Ministero degli Interni già mercoledì, consentirebbe effettivamente ai cittadini dei 27 stati dell'UE che arrivano prima della data limite di. Un significativo ridimensionamento delle precedenti proposte che ponevano fine alla libera circolazione del primo novembre.Il governo è stato costretto a ritirarsi dai piani promossi dal segretario dell'Interno Priti Patel temendo di poter essere vulnerabili alle sfide legali di alcuni dei 3,5 milioni di cittadini dell'UE già residenti nel Regno Unito. Il piano Patel è stato bollato come "sconsiderato" dal gruppo The 3million, che ha dichiarato che avrebbe portato milioni di persone legalmente residenti nel Regno Unito che non avevano ancora fatto domanda per ottenere uno status stabile.In precedenza, ai cittadini dell'UE era stato detto che fino alla fine del 2020 avrebbero dovuto presentare domanda per ottenere uno status consolidato che gli avrebbe permesso di vivere nel Regno Unito dopo la Brexit.