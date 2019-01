Brexit, Corbyn preme per il referendum bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 10:30

LONDRA - L'Irlanda verrebbe attraversata da un confine fisico in caso di mancato accordo sulla Brexit e questa verità, nota da tempo ma confermata ieri da Bruxelles, potrebbe spostare alcuni degli equilibri in queste giornate di lenti mutamenti in vista del voto del 29 gennaio. L'evoluzione più notevole riguarda il partito laburista, spaccato quasi quanto quello conservatore, soprattutto per via della riluttanza del leader Jeremy Corbyn di promuovere un secondo referendum, come chiesto da una settantina di deputati del principale partito di opposizione e da altri, ma non da una maggioranza, a Westminster: riluttanza che ieri è stata cautamente superata con la proposta di una Brexit à la carte, con una serie di opzioni alternative al piano B di Theresa May, così simile al piano A respinto con 230 voti di scarto il 15 gennaio scorso.