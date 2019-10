​Brexit, Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre

Il premier britannico, Boris Johnson, presenterà lunedì una mozione parlamentare per la convocazione di elezioni 'prima di Natale', in una data fissata indicativamente il 12 dicembre. Lo ha dichiarato lo stesso Johnson in una intervista all'emittente nazionale Bbc. Il testo dovrebbe poi essere votato dai deputati della Camera dei Comuni martedì 29 ottobre.

«Se il Parlamento vuole più tempo per studiare l'accordo sulla Brexit - ha dichiarato - può averlo, ma dovrà approvare le elezioni per il 12 dicembre». Il premier britannico è intenzionato a riportare in aula il testo dell'intesa per il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione europea entro il 6 novembre, a patto che nel frattempo i deputati diano il via libera alla sua proposta di andare alle urne. Si tratta, secondo alcuni osservatori, di una sorta di «ricatto politico» che vincola la Camera ad accettare il suo progetto.

Il premier Boris Johnson strappa un'altra vittoria alla Camera dei Comuni che ha approvato stasera senza emendamenti significativi i contenuti del Queen's Speech, ossia le linee del programma dei prossimi mesi letto dalla regina secondo tradizioni a Camere riunite. I sì sono stati 310, i no 299. Subito dopo il ministro Jacob Rees-Mogg, Leader of the House, ha formalizzato la presentazione per lunedì di una mozione per la convocazione di elezioni il 12 dicembre, ma l'opposizione laburista per ora ha preso tempo.



