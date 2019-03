Brexit: ora i falchi aprono alla May: c'è il sì condizionato a un accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 4 Marzo 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intravede un barlume di speranza, forse, verso un via libera all'accordo sulla Brexit che Theresa May ha promesso di sottoporre di nuovo all'esame del Parlamento britannico fra meno di 10 giorni, entro il 12 marzo. La mano in extremis alla premier Tory, sia pure in forma condizionata, pare arrivare niente meno che dai più riottosi tra i falchi ribelli della sua maggioranza, il cui (eventuale) ricompattamento resta lontano dal garantire certezze, ma potrebbe offrirle almeno una chance di successo: ai limiti del miracoloso, dopo la storica bocciatura del primo tentativo di ratifica segnato a gennaio dalla più colossale sconfitta (230 voti di scarto) mai rimediata a Westminster da un governo di Sua Maestà.