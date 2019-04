Brexit, irrompono ecoattivisti nudi a Westminster

Lunedì 1 Aprile 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 19:34

Hanno resistito solo pochi minuti prima di essere cacciati dalla polizia della Camera dei Comuni, a Londra. Ma un gruppo di ecoattivisti è riuscito a catalizzare l'attenzione sulla necessità di iniziative per salvare il pianeta nel modo più inusuale: nudi in Parlamento mentre infuriava il dibattito infuocato sulla Brexit.Alcuni dei manifestanti avevano anche dipinto il proprio corpo con slogan ambientalisti, due di loro avevano il corpo dipinto di grigio, indossando la maschera di elefanti. Tutti contestano ai politici britannici di prestare troppa poca attenzione alla crisi climatica in corso a livello mondiale. «Ci siamo ispirati alla protesta delle suffraggette di cento anni fa - hanno raccontato - Vogliamo riportare l'attenzione sui temi ambientali che sono i più importanti del momento ma anche i più ignorati dal governo e dai media».