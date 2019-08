Brexit, Boris Johnson chiede a regina sospensione parlamento: obiettivo, impedire la proroga

Il primo ministro britannico Boris Johnson intende chiedere alla Regina di sospendere il parlamento fino al 14 ottobre in modo da impedire ai deputati di votare delle mozioni per prorogare laoltre il 31 di ottobre. Secondo quanto riportato dalla Bbc e da Sky News, Johnson sarebbe dunque pronto a compiere un passo estremo pur di mantenere fede alla propria parola di portare l' Inghilterra all'uscita dalla Ue costi quel che costi il 31 di ottobre.LEGGI ANCHE Brexit: Juncker a Johnson, se sarà 'no deal' sarà scelta Gb



Il rientro del parlamento dalla vacanze estive è previsto per martedì 3 settembre ma nelle intenzioni del primo ministro i lavori parlamentari dovrebbero durare solo fino al 10 di settembre per essere poi interrotti fino al 14 quando il primo ministro terrà «il discorso della Regina», in cui tradizionalmente ilannuncia il proprio programma per l'anno a venire. Se questo proposito dovesse avere successo, le opposizioni avrebbero ben poco tempo per votare mozioni per impedire una Brexit no-deal . «Questa azione è un affronto assolutamente scandaloso per la nostra democrazia - ha dichiarato in un tweet Tom Watson, numero due del partito laburista - Non possiamo permettere che questo avvenga». Torna di conseguenza in primo piano anche la possibilità che le opposizioni calendarizzino già la prossima settimana un voto di sfiducia nei confronti di Johnson.