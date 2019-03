Brexit, May in bilico assediata dai falchi: «Non votiamo l'intesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Marzo 2019, 11:00

LONDRA - La Brexit entra in un'altra settimana caldissima, che potrebbe essere decisiva per l'esito di tutto il processo ed anche per la sopravvivenza politica di Theresa May. La premier torna in scena con la sua proposta di accordo di fronte ai Comuni per il secondo tentativo di ratifica, in calendario martedì 12 dopo la bocciatura senza precedenti (230 voti sotto) di gennaio. E le previsioni, al di là d'un recupero parziale di consensi, restano al momento tutte contro di lei: sullo sfondo di voci che ricominciano, anzi, a metterne in discussione la poltrona. La sfida su quelle rassicurazioni «legalmente vincolanti» sul contestatissimo backstop, la clausola di salvaguardia del confine aperto irlandese, che la premier Tory britannica invocava per cercare di rimettere insieme la sua maggioranza, si è chiusa per ora con una beffa. Almeno nell'interpretazione d'oltremanica dell'offerta riesumata sul tavolo venerdì dal capo negoziatore europeo Michel Barnier di una via d'uscita valida per la sola Gran Bretagna e non per l'Irlanda del Nord, secondo uno schema già respinto in passato da Downing Street e che fa gridare allo scandalo in primis gli unionisti di Belfast. Quindi, se non spunta nulla di nuovo nelle prossime ore, il voto cruciale di martedì si profila su un contenuto sostanzialmente inalterato.