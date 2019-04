Brexit, l'ultima della May: «Accordo con Corbyn»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:00

LONDRA - Niente caduta accidentale nel precipizio, ci vuole un'azione congiunta da parte di governo e opposizione per superare in maniera consensuale l'impasse in cui versa il Regno Unito: basta con gli ammiccamenti ai falchi della Brexit, è ora di usare «l'unità nazionale per fare l'interesse nazionale».Al termine di una riunione di governo pressoché infinita sette ore a porte chiuse senza neppure un cellulare per permettere ai ministri e ai sottosegretari più indisciplinati della storia britannica di spifferare qualcosa alla stampa la premier Theresa May ha teso una mano al leader laburista Jeremy Corbyn e gli ha chiesto di «sedersi a un tavolo in modo da metterci d'accordo su un piano che entrambi rispetteremo per garantire che si esca dalla Ue con un accordo».Ci vorrà un po' di tempo, motivo per cui «avremo bisogno di una ulteriore estensione dell'articolo 50, la più breve possibile, che finisca dopo l'approvazione di un accordo» e che assicuri di «uscire in maniera puntuale e ordinata».