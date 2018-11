Brexit, May rifà il governo e chiama i ministri pro Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

LONDRA - Mentre aumenta il numero di lettere di sfiducia nei confronti di Theresa May, la premier, forte del fatto che i frondisti faranno molta fatica a raggiungere i 159 voti parlamentari necessari per detronizzarla, ha portato a termine il rimpasto, spostando l'ago della bilancia nel governo a favore degli europeisti. Al posto del dimissionario Dominic Raab è stato nominato Stephen Barclay, figura junior che come ministro della Brexit avrà meno poteri del suo predecessore, mentre alle Pensioni è ricomparsa Amber Rudd, costretta a lasciare il suo posto al ministero degli Interni dallo scandalo del trattamento degli immigrati della generazione Windrush ad aprile e tornata a dare manforte alla May, alla quale è sempre stata leale. Dopo le giornate infuocate seguite all'approvazione, da parte del governo, dell'accordo con Bruxelles sulla Brexit, la premier ha potuto tirare un sospiro di sollievo, seppur minimo, dopo la decisione del ministro dell'Ambiente Michael Gove, euroscettico e influentissimo nel partito conservatore, di non dimettersi nonostante il rifiuto di farsi carico del dicastero della Brexit.