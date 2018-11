Si è dimesso Shailesh Lakhman Vara, il segretario di stato del governo May per l'Irlanda del Nord. Vara ha pubblicato la lettera di dimissioni su twitter. Il motivo è il disaccordo con il via libera del Governo May alla 'soft exit' negoziata con l'Unione Europea.LEGGI ANCHE Brexit, May vince il primo round: il governo britannico dice sì all'intesa