Lunedì 30 Aprile 2018, 21:56 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 21:56

L’Unione europea deve essere preparata al rischio reale che i negoziati sull’uscita della Gran Bretagna dal blocco finiscano senza un accordo. Lo ha detto il negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier.“Nei prossimi mesi di negoziati il punto chiave è raggiungere un accordo per il ritiro. Non ci siamo ancora e, per essere chiari, non è solo a causa della questione del confine irlandese e Nord Irlanda - ha detto Barnier durante una conferenza stampa in Irlanda -. C’è un rischio reale e dobbiamo essere preparati a qualsiasi opzione, compreso il fatto che non ci sia accordo, anche se non è la mia opzione”.Intanto nel Regno Unito la Camera dei Lord ha adottato un emendamento del partito laburista al progetto di legge sulla Brexit che dà al Parlamento il potere di impedire l’addio alla Ue senza un accordo con l’Unione. Hanno votato 335 a favore, 244 contro. Ora toccherà ai deputati pronunciarsi. L’emendamento permette ai parlamentari di obbligare il governo a tornare al tavolo del negoziato in caso di bocciatura dell'accordo e anche di decidere se restare nella Ue. Si tratta di un nuovo scoglio nel percorso della Brexit, che mostra le profonde divisioni del parlamento britannico e tra gli stessi conservatori. Secondo il Governo, sempre più in affanno, la scelta dei Lord indebolisce la posizione negoziale britannica con la Ue.