Brexit, via libera della Camera dei Comuni: ora tocca a quella dei Lord

Brexit quasi completata: la Camera dei Comuni britannica ha approvato oggi in terza e definitiva lettura, la legge attuativa sul recesso dall'Ue con 330 sì e 231 no. Il via libera spiana la strada al governo Tory di Boris Johnson per il divorzio formale di Londra da Bruxelles il 31 gennaio. Ora la palla passa alla Camera dei Lord, già ammonita da Downing Street a non frapporre ostacoli dell'ultimo minuto, in un iter in teoria scontato. Poi toccherà alla ratifica dell'Europarlamento, il 29 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 19:08

