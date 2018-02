Brexit, si fa strada l'idea di un nuovo referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Febbraio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 10:28

La maggioranza dei cittadini britannici vorrebbe un secondo referendum sull'Europa. Favorevole a una nuova consultazione è oltre il sessanta per cento dei sudditi della regina, confermano unanimi i sondaggi delle ultime settimane. Se chiamati nuovamente alle urne, precisano le rilevazioni, gli abitanti dell'isola si esprimerebbero in favore dell'Europa, respingendo l'ipotesi del divorzio. A chiedere in maniera ufficiale che si torni al voto su questa materia sono il partito liberaldemocratico e una parte di quello laburista, oltre ai sindacati e alle associazioni degli imprenditori.Un rapporto riservato del governo, finito pochi giorni fa sul web, conferma tutte le preoccupazioni sulle ricadute economiche negative della Brexit: in caso di hard Brexit, ovvero del taglio traumatico di ogni legame, il Pil inglese rimbalzerebbe all'indietro del venti per cento per anni aprendo una crisi devastante, mentre accordi con Bruxelles limiterebbero la contrazione al due per cento ogni dodici mesi. Brexit, dimostra il rapporto, non rappresenta affatto un buon affare per gli inglesi.