Brexit, rischio nuove elezioni: ora Londra teme l'effetto caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 16 Novembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONDRA - Quella di questi giorni non è la crisi di Theresa May: è la crisi di un paese che si trova davanti a un futuro prossimo più incerto che mai e che, in un modo o nell'altro, deve uscire dalle secche della Brexit in cui si è arenata. Se tutto va come sperato da Downing Street, dopo l'approvazione del 14 novembre da parte del governo, l'accordo con Bruxelles dovrà essere ratificato dal vertice europeo di domenica 25 novembre per poi raggiungere il passaggio più pericoloso, ossia quello del voto parlamentare previsto per la metà di dicembre a Westminster.I numeri, sulla carta, non ci sono, ma è possibile che a molte dichiarazioni bellicose non faccia necessariamente seguito un voto contrario. Il Labour di Jeremy Corbyn ha detto che l'accordo presentato non supera i requisiti richiesti per essere approvato dal partito, ma visto che anche l'opposizione è frammentata in mille correnti non si può escludere che qualcuno faccia di testa sua.