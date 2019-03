Brexit, May a caccia di voti: «Il no deal è sempre più vicino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:00

LONDRA - La data del 29 marzo è stata come una stella polare nel dibattito sulla Brexit: unica certezza fino a poco tempo fa, doveva essere il giorno dell'uscita ufficiale, allo scoccare delle 11 di sera sul grande quadrante fresco di restauro del Big Ben, e invece ha finito per essere l'occasione per il terzo tentativo per Theresa May di tornare alla carica a Westminster con il suo accordo raggiunto il 25 novembre scorso con Bruxelles. Di forte e stabile la premier non ha più nulla, tanto che per ingraziarsi il Parlamento ha annunciato le sue dimissioni in caso di approvazione, e anche l'accordo, per aggirare il divieto dello speaker della Camera John Bercow di riproporre ai deputati lo stesso testo fino allo sfinimento, è ridotto alla sola parte più sostanziale di quanto concordato con la Ue.