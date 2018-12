Brexit, scure sui visti di lavoro: l'allarme degli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Dicembre 2018, 07:00

La Gran Bretagna è pronta a calare la scure sugli immigrati europei. La stretta post Brexit è impressa nero su bianco nel libro bianco sull'immigrazione preparato dal governo. Allo scopo di ridurre i flussi di stranieri a non più di 100mila all'anno i visti di lavoro saranno limitati a dodici mesi per chi guadagna meno di 30mila sterline all'anno, mentre avrà diritto a un permesso di cinque anni chi supera questa soglia e svolge lavori altamente specializzati. Westminster ha specificato che anche nel caso di no deal i cittadini europei residenti nel Regno Unito da prima del 29 marzo 2019 data di attivazione della Brexit avranno la possibilità di restare. Ma che cosa ne sarà di chi non è ancora residente? E quanti svolgono lavoretti per sbarcare il lunario, saranno costretti a rimpatriare? Sono gli stessi interrogativi che viaggiano di bocca in bocca anche tra i moltissimi campani emigrati a Londra e dintorni.