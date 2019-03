Brexit, May: «Pronta a dimettermi se maggioranza darà via libera all'accordo»

Theresa May è pronta a dare le dimissioni in cambio dell'ok da parte dei conservatori al suo accordo sulla Brexit. «Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata», ha spiegato ai deputati del gruppo Tory riuniti nel comitato 1922, stando a fonti citate da SkyNews.La premier, secondo le attese, ha in sostanza formalizzato l'intenzione di dimettersi prima del previsto in cambio d'un via libera della sua rissosa maggioranza all'accordo di divorzio dall'Ue già bocciato due volte ai Comuni. Le fonti non citano peraltro l'indicazione d'una data precisa.