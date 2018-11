Brexit, ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker: «Un giorno triste»

«I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio» dal Regno Unito «e alla Dichiarazione politica congiunta» sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter annuncia l'accordo di divorzio tra la Ue e la Gran Bretagna.



Il presidente della Commissione europea. «È un giorno triste, non è un momento di gioia, ma una tragedia, perché un grande Paese lascia l'Unione europea. Ma abbiamo trovato un accordo con la Gran Bretagna, che è il migliore possibile», ha commentato Jean-Claude Juncker, a margine del vertice straordinario europeo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. «Voterò a favore di questo accordo, perché è il migliore possibile per la Gran Bretagna. Credo che il Parlamento britannico ratificherà questo accordo, sul quale l'Unione europea non cambierà la propria posizione», ha aggiunto.



Il presidente del Consiglio europeo. «Di fronte a noi c'è un difficile processo di ratifica» dell'accordo di recesso del Regno Unito

e

nuovi negoziati

. Ma col Regno Unito

resteremo amici fino alla fine dei giorni, e anche un giorno di più

Donald Tusk al termine del vertice sulla Brexit.



Il presidente Francese. L'Unione europea sta dimostrando «dignità e unità in un momento grave. L'accordo per la Brexit è buono e lo sostengo e possiamo gettare le basi del rapporto futuro fra Unione europea e Gran Bretagna, relazioni su cui dovremo lavorare nei prossimi mesi. È chiaro che la Gran Bretagna continuerà ad avere un ruolo importante», ha detto Emmanuel Macron. E ha aggiunto: «L'Unione è perfettibile e sempre migliorabile. Chiaramente la nostra Europa deve essere rifondata e continueremo a lavorarci», ha aggiunto.



Gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati del governo conservatore di Theresa May, hanno ribadito oggi il loro 'no' all'accordo sulla Brexit e così pure alcuni Tory dell'ala dei falchi brexiteers. «Questo accordo non restituisce il controllo» al Regno Unito - al contrario di quanto sostiene May - e lascia aperta la possibilità di una linea di confine interna fra Irlanda del Nord e il resto della Gran Bretagna, ha detto alla Bbc Arlene Foster, confermando che il suo partito «non potrà votare a favore» della ratifica, ma auspicando comunque una soluzione diversa da un no-deal e senza spingersi fino ad annunciare da subito l'uscita della maggioranza. Sulla stessa linea l'ex ministro euroscettico ed ex leader Tory, Iain Duncan Smith, che ha sua volta escluso di poter dire 'sì' alla ratifica quando questa verrà votata a Westminster nelle prossime settimane. L'ex leader dell'Ukip, Nigel Farage, ha infine sparato a zero contro l'accordo appena firmato, auspicandone la bocciatura e poi «una Brexit no deal».

