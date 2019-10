Brexit, l'offerta finale di Boris Johnson all'Ue: «Se rifiuteranno stop ai negoziati»

Offerta finale di Boris Johnson all'Ue per la Brexit . Le anticipazioni del discorso del premier al congresso Tory di Manchester atteso per oggi parlano di un «compromesso equo e ragionevole», ma anche una «offerta finale» per cercare un accordo sulla Brexit entro il 31 ottobre ed evitare l'ipotesi d'un no deal. Johnson avverte che se Bruxelles dirà no a questa «offerta finale», il suo governo interromperà i negoziati. E incita la platea Tory: «Lasciamo che la Brexit sia fatta. Noi possiamo, noi dobbiamo, noi vogliamo».