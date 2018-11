Brexit, sì del governo May all'intesa

oltre 5 ore convocata dalla premier britannica con i suoi ministri.



Il governo britannico ha deciso «collettivamente» di adottare la bozza d'accordo sulla Brexit definita a Bruxelles, ha annunciato May, precisando che non è stata una decisione «leggera», ma difendendo il testo come il migliore possibile «nell'interesse nazionale». Secondo May, la bozza consentirà a Londra di «recuperare il controllo», mentre l'alternativa sarebbe stata «tornare alla casella numero 1» e rischiare di non attuare il mandato referendario.



«Questo accordo rappresenta una tappa determinante per concludere questi negoziati» sulla Brexit con la Gran Bretagna, ha commentato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. «Considero che questa sera sono stati fatti progressi decisivi» per un «ritiro ordinato» della Gran Bretagna dall'Ue e per gettare le basi per «la relazione futura» tra le due, ha sottolineato. «Siamo giunti a un momento importante in questi negoziati straordinari» ma «resta molto lavoro da fare, il cammino è ancora lungo e difficile per garantire un'uscita ordinata e costruire un partenariato futuro».



Sarà «possibile - ha annunciato Barnier - estendere il periodo di transizione» della Brexit di 21 mesi previsto dal 29 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 «attraverso un accordo congiunto» nel caso in cui «non saremo pronti per il luglio 2020» a un accordo definitivo sulla frontiera irlandese. E «solo se giungerà al termine il periodo di transizione senza accordo, allora scatterà il backstop» sui cui è ora stata trovata un'intesa tra Ue e Gran Bretagna.

