L'aeroporto internazionale di Brisbane, in Australia, è stato evacuato dopo l'allarme lanciato da alcuni passeggeri che hanno avvistato un uomo aggirarsi per il terminal con un coltello in mano. Anche i treni sono stati fermati.

La polizia, subito intervenuta, avrebbe intercettato il sospetto e sparato, neutralizzandolo. Diverse al momento le testimonianze. Alcuni, secondo quanto riferisce il quotidiano australiano Perth Now, avrebbero un uomo camminare nello scalo trasportando apparentemente una bomba: una scatola di metallo dalla quale fuoriuscivano cavi elettrici. Un testimone ha riferito che l'uomo ha poi tirato fuori un coltello, minacciando di usare esplosivi. Altri testimoni invece hanno riferito di aver visto un «anziano» estrarre un coltello da un sacchetto e cercare di pugnalare la moglie in un apparente litigio familiare.

Sabato 2 Febbraio 2019, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2019 13:35

