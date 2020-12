Bristol, esplosione in una fabbrica: «Vittime e dispersi»

Esplosione vicino Bristol, precisamente ad Avonmouth, un'area industriale nel sud ovest dell'Inghilterra. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono accorsi sul posto, dove ci sarebbero «molteplici vittime sulla scena», anche se non è stato ancora specificato se si tratta di persone ferite o decedute. La deflagrazione sarebbe avvenuta in un capannone industriale adibito al trattamento di acque reflue, probabilmente sarebbe esploso un serbatoio. Sul luogo sono presenti anche elicotteri dei servizi di emergenza.

Witness Kieran Jenkins says rooms shook as he heard the explosion.

Emergency crews say there are multiple casualties on site.#Avonmouth @itvwestcountry pic.twitter.com/Yf91DLYdFc

— Sangita Lal (@sangitalal) December 3, 2020