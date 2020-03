Paura coronavirus: per disinfettare 450 dollari li brucia nel microonde

Una donna ha bruciato l'equivalente di circa 450 dollari nel tentativo di disinfettare delle banconote in un forno a microonde per paura di essere contagiata dal covid-19 a Jiangyin in Cina, secondo quanto raccontato dai media locali.

La donna pensava che il suo denaro in contanti potesse essere stato contaminato dal coronavirus, quindi ha deciso di sterilizzarlo. In meno di un minuto, ha avvetiro «puzza di bruciato», ha aperto lo sportellino del forno e ha trovato i suoi soldi «carbonizzati». Successivamente la donna si è rivolta a diverse banche per risolvere il problema, ma queste le hanno chiesto delle prove che ci fosse stato un incendio nella sua abitazione.

Infine, il responsabile contabile di una filiale della China CITIC Bank ha esaminato e autenticato per diverse ore i resti delle banconote e le ha rimborsato 3.125 yuan.

Cheng Chi, un responsabile di quell'entità a Nanchino, ha spiegato che tutto il denaro che esce dalle istituzioni finanziarie cinesi è «pulito» e «molto sicuro» perché viene applicata la «disinfezione a ultravioletti» o è soggetta a temperature elevate, tuttavia le autorità cinesi esortano i loro cittadini a «effettuare pagamenti senza contatto» per «contenere il rischio di trasmissione» di questa epidemia.

