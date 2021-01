Chiuso il buco dell'ozono sopra l'Antartide, l'Omm: «Situazione meteo eccezionale»

Il buco dell'ozono da record dell'Antartide del 2020 si è chiuso alla fine di dicembre «dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera». Lo comunica l'organizzazione mondiale della meteorologia (Omm-Wmo) ricordando che era cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico. L'Omm ricorda che «è stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall'inizio del monitoraggio 40 anni fa».

Questo buco è stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera (lo strato dell'atmosfera tra circa 10 km e circa 50 km di altitudine), spiega l'Omm, gli stessi fattori meteorologici che hanno contribuito al buco dell'ozono record nell'Artico del 2020. Una situazione in contrasto con il buco dell'ozono antartico insolitamente piccolo e di breve durata che c'è stato nel 2019.

The #Antarctic #ozone hole finally closed in late Dec after a record-breaking season (also in the Arctic) due to meteorological conditions and continued ozone eating chemicals in the atmosphere.@CopernicusECMWF shows contrast between 2020 and 2019

➡️ https://t.co/H3cS5VMbtQ pic.twitter.com/9quis1B2tT

— World Meteorological Organization (@WMO) January 6, 2021